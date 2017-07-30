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Giriş Tarihi: 30.7.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:57
Son dakika: Bodrum'da deprem!

'nın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 10.02'de merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.
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Son dakika: Bodrum'da deprem!
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