Kızı yalnız bırakmadı

Şarkıcı Hadise
'nin ablası Hülya Açıkgöz
'ün sahibi olduğu Bodrum Yalıkavak
'daki LaPlaj'da sahne alan Demet Akalın
, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafeti, mavi ruju ve esprileriyle de sevenlerine unutamayacakları saatler yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, eşi Okan Kurt
'un DJ'lik yapmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Okan'ın hobisi çok seviyor bu işi. Çok stresli bir işi var. Sahnede stres atıyor. Ben de izin verdim o yüzden. Aslında Okan'a başka bir teklif de var ama ben şu anda açıklamayayım. Televizyon projesi ama henüz net değil o yüzden söylemeyeyim" dedi. Demet Akalın'a eşi Okan Kurt, DJ'lik yaparken kızı Hira da sahne kenarından annesini dinledi. Hadise de annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Demet Akalın'ı dinlemeye geldi. Akalın'ın davetiyle sahneye çıkan Hadise, son albümünün isim şarkısı "Şampiyon"u seslendirdi.