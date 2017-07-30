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Kızı yalnız bırakmadı

GÖKHAN GÖKDUMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017
Kızı yalnız bırakmadı

Bodrum’da LaPlaj’da sahne alan ’ı kızı Hira, sahne kenarından merakla annesini dinledi

'nin ablası 'ün sahibi olduğu 'daki LaPlaj'da sahne alan , şarkılarıyla olduğu kadar kıyafeti, mavi ruju ve esprileriyle de sevenlerine unutamayacakları saatler yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Akalın, eşi 'un DJ'lik yapmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Okan'ın hobisi çok seviyor bu işi. Çok stresli bir işi var. Sahnede stres atıyor. Ben de izin verdim o yüzden. Aslında Okan'a başka bir teklif de var ama ben şu anda açıklamayayım. Televizyon projesi ama henüz net değil o yüzden söylemeyeyim" dedi. Demet Akalın'a eşi Okan Kurt, DJ'lik yaparken kızı Hira da sahne kenarından annesini dinledi. Hadise de annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Demet Akalın'ı dinlemeye geldi. Akalın'ın davetiyle sahneye çıkan Hadise, son albümünün isim şarkısı "Şampiyon"u seslendirdi.

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Kızı yalnız bırakmadı
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