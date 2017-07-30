Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artacak

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:13
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz