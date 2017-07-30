Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 18:06 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 18:08
Yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu İlçesi'ne bağlı Şerefoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana- Elazığ seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte 30 yaşındaki yönetimindeki 46 F 6123 plakalı otomobile çarptı. Kazada hasta ziyaretine giden sürücü ile otomobilde bulunan 26 yaşındaki eşi ve 4 yaşındaki kızı ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Nimet ve kızı Esma Çevlik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi süren sürücü Ali Çevlik'in hayati tehlikesinin ise devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yük treni otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz