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16 yaşındaki şüphelisine 15 yıl hapis istemi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 15:27
16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Adana'da, tartıştığı 20 yaşındaki 'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki M.K. hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

20 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi Muhtarlığı önünde işlendi İddiaya göre kaldığı yurttan kaçan M.K. kokoreççiye giderek sipariş verdi. Bu sırada M.K., ile oturan Hakan adındaki kişiye iddiaya göre 'namussuz' dedi. Bunun üzerine Kavlı, M.K.'ya tokat attı. M.K. da Gökhan Kavlı'yı bıçakla yaraladı. Kavlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, tutuklanan M.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan yaşının küçük olması nedeniyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi
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