16 yaşındaki cinayet şüphelisine 15 yıl hapis istemi

Cinayet 20 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi Muhtarlığı önünde işlendi İddiaya göre kaldığı yurttan kaçan M.K. kokoreççiye giderek sipariş verdi. Bu sırada M.K., Gökhan Kavlı ile oturan Hakan adındaki kişiye iddiaya göre 'namussuz' dedi. Bunun üzerine Kavlı, M.K.'ya tokat attı. M.K. da Gökhan Kavlı'yı bıçakla yaraladı. Kavlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, tutuklanan M.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan yaşının küçük olması nedeniyle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.