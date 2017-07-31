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5. kattan ölüme atladı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 17:42
5. kattan ölüme atladı

’da bir kişi ikamet ettiği binanın 5 katından atlayarak etti.

Olay 'da Kavaklar mahallesi Gazi Caddesi Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden de a teşebbüs ettiği öğrenilen Serkan Öveç Atmaca (34) ikamet ettiği binanın 5. katından bina boşluğuna atlayarak intihar etti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Atmaca'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Atmaca'nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Atmaca'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

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5. kattan ölüme atladı
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