En acı teşhis

Kaza dün akşam saatlerinde Antalya-Alanya karayolu D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki K.İ.'nin kullandığı 07 LTU 15 plakalı otomobile Aksaz yol kavşağındaki trafik lambalarını geçtikten sonra arkasından gelmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 LY 139 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Mustafa Ayar (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Onur Kiraz ise ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Kiraz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz'ın yakınları olay yerine akın ederken, oğlunun cansız bedenini gören Mustafa Ayar'ın babası ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazanın ardından Alanya-Manavgat karayolu Manavgat istikametinden trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı.