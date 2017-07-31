Kars'taki silahlı kavga! Zanlı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Temmuz 2017'de, Kars-Ardahan karayolu üzerindeki bir eğlence merkezinin önünde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Bünyamin Üregil'in öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayına karıştığı belirtilen M.Ç'yi yakalamak için çalışmalarını genişletti.

Çalışmaların ardından kentte saklandığı yerde Üregil'in katil zanlısı olarak yakalanan M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan 16 kişiden biri tutuklanmıştı, diğerleri serbest bırakılmıştı.