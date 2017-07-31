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'taki ! Zanlı adliyeye sevk edildi

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 11:48
Kars'taki silahlı kavga! Zanlı adliyeye sevk edildi

'ta, bir kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanmasına ilişkin yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Temmuz 2017'de, -Ardahan karayolu üzerindeki bir eğlence merkezinin önünde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan da Bünyamin Üregil'in öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayına karıştığı belirtilen M.Ç'yi yakalamak için çalışmalarını genişletti.

Çalışmaların ardından kentte saklandığı yerde Üregil'in katil zanlısı olarak yakalanan M.Ç. gözaltına alındı.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin daha önce gözaltına alınan 16 kişiden biri tutuklanmıştı, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Kars'taki silahlı kavga! Zanlı adliyeye sevk edildi
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