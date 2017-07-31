Muğla'da tur otobüsü yandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Fethiye-Muğla Karayolu'nun 80'nci kilometresinde meydana geldi. İçerisinde 12 adalar turunu tamamlayıp Bodrum'a giden yolcular bulunan, 53 yaşındaki Aşkın Yılmaz yönetimindeki 45 UZ 772 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Yangının çıkmasıyla yolcuları ve eşyaları tahliye eden otobüs görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Köyceğiz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler alevleri söndürdü. Şoför ve bir personel ile 34 yolcunun bulunduğu otobüste, yangın sonrası büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle Fethiye- Muğla Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yolcular ise olay yerine gelen başka bir otobüs ile Bodrum'a gönderildi.