55 yılda 12’nci üniversitede

Türkiye'de bir ilki başararak 55 yıllık öğrencilik hayatında 12 üniversite okuyan Ferda Sarıyer (62) 2018'de Guinness Rekorlar Kitabı 'na başvuracak. İzmir Bayraklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan Sarıyer, şu an Anadolu Üniversitesi AÖ İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim görüyor. Tek dersi kaldı, verdiğinde 12'nci üniversiteden mezun olacak. Sloganı: Beşikten mezara kadar oku. Sarıyer, Ordu Gölköylü. Okuma yazma bilmeyen, çiftçi bir babanın oğluydu. Evli, iki kızı, on kardeşi var. İstanbul, 9 Eylül ve Anadolu gibi çeşitli üniversitelerde "Hukuk", "Kamu Yönetimi", "Medya ve İletişim", "Fransızca Öğretmenliği", "Yerel Yönetimler", "İşletme", "İş Sağlığı Güvenliği", "İnsan Kaynakları" ve "Halkla İlişkiler" gibi alanlarda lisans veya yüksek lisans eğitimleri gördü.Hedefinin ölünceye kadar okumak olduğunu belirten Sarıyer "İlk üniversitemi 1977'de bitirdim. İstanbul'da Fransızca öğretmenliği okudum. İlk görev yerim, Gölköy Lisesi'siydi. Öğretmenlik yaptım. Meslek hayatımda 40'ıncı yılımı doldurdum. Adımı eğitim tarihine geçireceğim" dedi.Ferda Sarıyer, okuma azminin hikâyesini şöyle anlattı:Bana küçük yaşlarda KOAH hastalığı teşhisi konuldu. O dönemde toplu taşıma araçları ve kamuya açık yerlerle kapalı alanlarda sigara içmek yasak değildi. Ben de sigara içilen ortamlara gidemiyordum. Her şerde bir hayır vardır diyerek o dönem kendimi okumaya adamıştım.55 yıllık öğrencilik hayatımda benim en büyük destekçim eşim ve iki kızım oldu.Hedefim son nefesime kadar okumak. Bitirdiğim alanlarda not ortalamalarım hep yüksekti. İlahiyat'ta Arapça dersim kaldı. Sadece formalite icabı sınava gireceğim.Ege ve İzmir Ordu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı, Ege Sivil Toplum Birliği ile Karadeniz Konfederasyonu'nun genel başkan yardımcılığı görevini de yürütüyorum.