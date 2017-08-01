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'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 14:06
Çorum'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 3 yaralı

'un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

'un Sungurlu ilçesinde Davut Akyol yönetimindeki 28 AR 353 plakalı yolcu otobüsü, Sungurlu-Çorum karayolunun 15'inci kilometresinde Arifegazili köyü yakınlarında, yönetimindeki 19 SK 228 plakalı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

traktör sürücüsü Halil Yağmur ile yanında bulunan oğlu Arap Arslan Yağmur ve otobüsün muavini Emre Kaşıkçı yaralandı. Ambulansle Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Halil Yağmur, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 3 yaralı
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