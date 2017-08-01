Doktora kızdı çatıya çıktı

Olay, Develi İlçesine bağlı Aşağı Everek Mahallesinde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için giden Mümin G., iddiaya göre doktara doping etkisi bulunan ilaç yazmasını istedi. İstediği ilacın yazılmamasına sinirlenen Mümin G., hastane karşısında bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Doktorun ilacı yazması halinde ineceğini söyleyen genç, yanında getirdiği su şişesi ile hem serinledi hem susuzluğunu giderdi. Polisin saatler süren çabaları sonucu ikna edilen genç, binadan indirildi.

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