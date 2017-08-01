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Doktora kızdı çatıya çıktı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 22:26
Doktora kızdı çatıya çıktı

’nin sinde iddiaya göre muayene için gittiği hastanede doktorun istediği ilacı yazmamasınö öfkelenen 24 yaşındaki Mümin G., 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Olay, sine bağlı Aşağı Everek Mahallesinde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'ne muayene olmak için giden Mümin G., iddiaya göre doktara doping etkisi bulunan ilaç yazmasını istedi. İstediği ilacın yazılmamasına sinirlenen Mümin G., hastane karşısında bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Doktorun ilacı yazması halinde ineceğini söyleyen genç, yanında getirdiği su şişesi ile hem serinledi hem susuzluğunu giderdi. Polisin saatler süren çabaları sonucu ikna edilen genç, binadan indirildi.

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Doktora kızdı çatıya çıktı
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