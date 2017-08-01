Elazığ’da trafik kazası: 12 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 65. kilometresinde Hazar yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin T. idaresindeki 21 EC 909 plakalı kamyonet ile Zülküf G. yönetimindeki 21 HD 345 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medical Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.