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İskeleden düşen işçi öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 21:36
İskeleden düşen işçi öldü

'nın Soma İlçesi'ndeki termik santral inşaatında çalışan inşaat işçisi 28 yaşındaki , emniyet kemerinin açılması sonucu iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Soma'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yapım çalışmaları süren termik santral inşaatında meydana geldi. İnşaatta taşeron işçi olarak çalışan , çıktığı iskelede emniyet kemerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle açılmasıyla yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Adsız'ın düştüğünü gören iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adsız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Soma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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İskeleden düşen işçi öldü
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