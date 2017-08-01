İskeleden düşen işçi öldü

Olay, bugün gündüz saatlerinde Soma'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yapım çalışmaları süren termik santral inşaatında meydana geldi. İnşaatta taşeron işçi olarak çalışan Yasin Adsız, çıktığı iskelede emniyet kemerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle açılmasıyla yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Adsız'ın düştüğünü gören iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Adsız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Soma Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



BUGÜN NELER OLDU