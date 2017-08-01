İzmit'in göbeğine bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

İzmit Alemdar caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar içinde bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp şüpheli çantanın bulunduğu alanı emniyet şeridi içerisine aldı. Ekipler bir yandan çevredeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken diğer yandan bomba imha ekiplerinin olay yerin gelmesini beklediler. Daha sonrasında olay yerine gelen bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile patlattılar.

Patlayan çantanın yanına giden ekipler içinden eşya çıktığını belirterek paniğe gerek kalmadığını açıkladılar. Şüpheli çantanın incelenmesinin ardından yol tekrar trafiğe geri açıldı. Şüpheli çantanın patlatılmasından öncesi ve sonrasında vatandaşların meraklı gözlerle olay yerine yakın durması ve can güvenliklerini hiçe saymaları polislere zor anlar yaşattı.