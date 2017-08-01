Kanser olan eşe boşanma davası

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Şaziye Ateş
, yaklaşık 23 yıl önce çok sevdiği Hikmet Kızılkaya ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Rahime (21), Cemile (17), Meryem (15) ve Şeyma (10) adında 4 kızı oldu. Bir süre sonra Hikmet Kızılkaya, eşine ve kızlarına şiddet uygulamaya başladı. 10 yıl önce rahatsızlanan Şaziye Ateş doktora gittiğinde meme kanser
i olduğunu öğrendi. Bir süre kemoterapi gören kadının durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken kocası tarafından terk edildi.
EVSAHİBİ KAPI DIŞARI ETTİ
İddiaya göre Hikmet Kızılkaya, eşi kanser tedavisi gördüğü sırada başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Bir süre sonra da eşinden boşanmak için dava açtı. 4 kızıyla baş başa kalan Şaziye Ateş bir yandan hastalıkla boğuşurken bir yandan da çocuklarını büyütmeye çalıştı. Kirayı ödeyemedikleri için ev sahibi eşyaları kapı önüne koyunca sokakta kalan talihsiz kadın, kızlarıyla birlikte geçici olarak kardeşinin evine yerleşti.
ÜZÜNTÜDEN FELÇ GEÇİRDİ
Yaşadıklarından
sonra Şaziye Ateş'in vücudunun sol kısmına yüzde 80 felç indi. Şaziye Ateş'in kızlarından Rahime internette tanıştığı bir gençle kaçarak evlendi. Ancak eşinden şiddet görünce bir süre önce tekrar annesinin yanına döndü. Diğer kızlarına bakmakta zorlanan kadın, kızlarını Ankara'da yaşayan eşinin yanına gönderdiğini belirterek, "Cemile babasının kendisini dövmesine dayanamayarak yanımıza geldi. Diğer kızlarımla konuştuğumda babaları onlara da şiddet uyguluyormuş. Üvey anneleri evde ekmeği ve yiyecekleri saklıyormuş. Çocuklarım her telefon açtığımda 'açız' diye ağlıyor. Komşularımız olmasa biz de aç kalacağız. Onlar sayesinde ayakta durmaya çalışıyorum" diye konuştu. Şaziye Ateş'in kızı Rahime Kızılkaya ise "Babam hep annemi dövdü. Hastaneye giderken bile anneme arabada vuruyordu" dedi.