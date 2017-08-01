Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler harekete geçti...

Kurban Bayramı tatili için yerli turistlerin rezervasyon taleplerinde yurt içinde Belek, Kemer, Alanya, Bodrum ve Marmaris, yurt dışında da İtalya, İspanya ve Orta Avrupa turları öne çıktı.

Bu yıl 31 Ağustos'ta arife günü ile başlayacak Kurban Bayramı, yaz aylarında tatile çıkamayanlar için neredeyse son bir fırsat olacak. Turizmciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından arife gününün tam gün ilan edilmesiyle tatilin biraz daha uzamasını isterken, yazın son tatil şansını kaçırmak istemeyenler, yurt içi ve yurt dışı tur firmalarından rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

DEPREM TALEPLERİ ETKİLEMEDİ

Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nın deniz-güneş tatili yapmak isteyenler için çok güzel bir döneme denk geldiğini, bayram tatili için rezervasyonların aylar öncesinden başladığını söyledi.

Bayram tatili için "artan bir talep grafiği" olduğuna işaret eden Temeller, "Ağustos ayının ilk yarısında popüler otellerin dolacağını öngörüyoruz." dedi. Yurt dışı turlarda da taleplerin son dönemde oldukça hızlandığını belirten Temeller, şöyle konuştu:

"Turların bir kısmı tamamen dolarken, bir kısmında sınırlı sayıda kontenjan kalmış durumda. Gemi turlarında ise son birkaç aydır görülen yoğun ilgi sayesinde özellikle Akdeniz rotalarında gemilerin çok az bir kısmında müsaitlik mevcut. Yurt içinde Belek, Bodrum ve Kemer en çok tercih edilen destinasyonlar. Okul öncesi çocuklu aileler eğlenceli otelleri ile Belek, Kemer ve Side'yi, çiftler ise Bodrum ve Çeşme'yi tercih ediyor. Yurt dışı turlarda sezon ve tatilin çok uzun olmaması dolayısıyla 3 ve 4 gecelik Avrupa turları, özellikle İtalya, İspanya, Fransa'nın güneyi, Orta Avrupa turları ve kuzey bloku ülkeleri oldukça popüler. Aynı zamanda Küba, Güney Amerika, Amerika, Hindistan-Nepal turları ise uzak destinasyonlar arasında en çok tercih edilen bölgeler. Gemi turlarında ise Yunan Adaları, Akdeniz ve Nehir turu programları en çok talep gören ürünlerin başında geliyor."

İPTALLER KÜÇÜK ORANDA YAŞANDI

Oktay Temeller, Yunanistan'ın Kos Adası merkezli depremden sonraki hafta, özellikle Bodrum, Datça ve Marmaris'e gidecek tatilcilerin kısa süreli tedirginlik yaşadığını ve küçük oranda iptaller olduğunu ifade etti.

Deprem sonrası yapılan açıklamaların da etkisiyle Güney Ege'ye yönelik kaygıların yatıştığını belirten Temeller, "Bayram döneminde deprem endişesi ile tercih değiştirecek önemli bir tatilci kitlesi beklemiyoruz. Yurt dışı turlarda kısa süreli bir şüphe oluşsa da herhangi bir iptal ya da talep düşüklüğü yaşanmadı." diye konuştu.