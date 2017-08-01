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'nda kaybolan 3 öğrenci bulundu

Giriş Tarihi: 1.8.2017 06:42 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 06:42
Likya Yolu'nda kaybolan 3 öğrenci bulundu

Fethiye ilçesindeki 'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisi tarafından kurtarıldı.

Ankara'dan tatil için Fethiye'ye gelen Ahmet Sadık Aras (20), (20) ve (20), sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nden başlayan tarihi 'nda yürüyüşe çıktı.

Likya Yolu üzerinden Kabak Koyu'na gitmek isteyen üç arkadaş, havanın kararmasıyla yönlerini kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine sevk edilen ile iletişim kuran öğrenciler bulundukları konumu ekiplere yolladı. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından öğrencilere ulaşan ekipler, gençlere su ve bisküvi verdi.

Kaybolan gençlerden İbrahim Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını söyledi.

Yürüyüş sırasında sularının bittiğini anlatan Güler, "Yükümüz de sanırım biraz ağır. Çok sarp alanlar da olduğu için kendimizi riske atmak istemedik. Bir yere düşer, telefon da çekmeyebilir diye düşündük ve yardım istedik." dedi.

Ömer Faruk Güler ise kendilerini kurtaran UMKE'ye teşekkür etti.

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Likya Yolu'nda kaybolan 3 öğrenci bulundu
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