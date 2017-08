Mide küçültme ameliyatından 25 gün sonra öldü

İlçede 'tonton' olarak tanınan yumurta satıcısı evli 1 çocuk babası Süleyman Saka, aşırı kilolarından kurtulmak için 25 gün önce Ankara'da Keçiören Devlet Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından 178 kilodan 168'e düşen Saka, önceki gün rahatsızlandı. İshal şikayetiyle Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran Saka, iddiaya göre acil serviste serum tedavisi uygulanarak evine gönderildi. Aynı gün iki kez rahatsızlanan ve aynı hastaneye kaldırılan Saka, akşam saatlerinde ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saka, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Süleyman Saka için bugün evinin önünde dua edildi, helallik alındı. Devrek Yeni Cami'ndeki cenaze namazında kardeşi 46 yaşındaki Ahmet Saka ve 19 yaşındaki Furkan Saka taziyeleri kabul etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ahmet Saka, 178 kilo olan ağabeyinin ilçede çok sevilen ve tanınan bir esnaf olduğunu söyledi. Ahmet Saka, ağabeyinin ameliyattan sonra 10 kilo verdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Keçiören Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. 178 kiloydu ameliyata girerken. Ameliyattan sonra 168'e kadar düştüğünü söylemişti. Ameliyattan önce bir rahatsızlığı yoktu. Biz doktordan şikayetçi olmadık. Otopsi de istemedik. Ameliyattan sonra su içemiyordu. Bir bardak suyu 10- 15 dakikada içiyordu. Yoğun bakım doktoru 'sıvısız kalmış' diyor ve böbreğinin çalışmadığını söyledi bize. 'Her an her şey olabilir hazırlıklı olun' dedi. Dün öğlen hayatını kaybetti."

Süleyman Saka, öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından Ağalar Mahallesi'nde toprağa verildi.