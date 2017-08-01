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Otoparktaki onlarca araç küle döndü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 21:08 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 21:24
Otoparktaki onlarca araç küle döndü

'de bir otoparkta çıkan korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Onlarca araç çıkan yangında küle dönerken, araç sahipleri ise çaresizce yangını seyretti.

'de bir otoparkta meydana gelen paniğe sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve onlarca aracın alev topuna döndüğü yangında zaman zaman patlamalar yaşandı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşen yangında otopark ve yediemin deposu olarak kullanılan alandaki tüm araçlar kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri ise araçlarının yanışını çaresizce izledi. Vatandaşların hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangının başka alanlara sıçramaması için kepçe araçları da çalışma başlattı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin içeriden ve dışarıdan müdahale ettiği yangının söndürme çalışmaları devam ederken, sanayi çalışanları ise patlamalar duyduklarını ve olay yerine geldiklerini söylediler.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Otoparktaki onlarca araç küle döndü
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