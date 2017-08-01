Otoparktaki onlarca araç küle döndü

Balıkesir'de bir otoparkta meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve onlarca aracın alev topuna döndüğü yangında zaman zaman patlamalar yaşandı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşen yangında otopark ve yediemin deposu olarak kullanılan alandaki tüm araçlar kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri ise araçlarının yanışını çaresizce izledi. Vatandaşların hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangının başka alanlara sıçramaması için kepçe araçları da çalışma başlattı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin içeriden ve dışarıdan müdahale ettiği yangının söndürme çalışmaları devam ederken, sanayi çalışanları ise patlamalar duyduklarını ve olay yerine geldiklerini söylediler.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.