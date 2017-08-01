Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde çatışmanın nasıl yaşandığı görülüyor.

Samsun'daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde Mehmet Semercioğlu'nun işyeri önünde bir hareketlilik görülüyor. Bir süre sonra Alptuğbey Tekcan işyerinin önüne geliyor. Bu sırada bir kişi oradan kaçarak uzaklaşıyor. İşyerinin kapısına gelince içerden bir kişi ateş ediyor ve Alptuğbey Tekcan yere düşüyor. Kardeşi Göktuğbey Tezcan geliyor, yerde yatan kardeşinin tabancasını alarak ateş etmeye çalışıyor ve o da vuruluyor. Daha sonra da baba Turan Tekcan geliyor. Elindeki tüfekle ateş ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.