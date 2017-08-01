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'daki nın görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 1.8.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 11:09
Samsun'daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

'un Çarşamba ilçesinde 3 kişinin öldüğü yla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışma ve vurulma anları saniye saniye yer alıyor.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde nın nasıl yaşandığı görülüyor.

Samsun'daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde Mehmet Semercioğlu'nun işyeri önünde bir hareketlilik görülüyor. Bir süre sonra işyerinin önüne geliyor. Bu sırada bir kişi oradan kaçarak uzaklaşıyor. İşyerinin kapısına gelince içerden bir kişi ateş ediyor ve Alptuğbey Tekcan yere düşüyor. Kardeşi Göktuğbey Tezcan geliyor, yerde yatan kardeşinin tabancasını alarak ateş etmeye çalışıyor ve o da vuruluyor. Daha sonra da baba Turan Tekcan geliyor. Elindeki tüfekle ateş ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'daki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
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