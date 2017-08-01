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Sokak ünde kan döküldü: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 1.8.2017 06:45
Sokak düğününde kan döküldü: 4 yaralı

'ın İncirliova ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup bir de karşılaşınca çıktı. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Acarlar Mahallesi'ndeki bir de saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Düğüne gelen ve , aralarında husumet olduğu iddia edilen Erkan Kaya, Özgür , Kazım Ayyıldız ve Bayram Güvençoğlu arasında çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre Özcan ve Yener yanlarında getirdiği bıçaklarla Kaya, Aydın, Ayyıldız ve Güvençoğlu'nu çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada 4 kişi yarnalandı. Sokakta yapılan düğündeki davetliler panik içerisinde dağıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aydın'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Özgür Aydın'ın durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Aykut Özcan ve Ercan Yener'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Sokak düğününde kan döküldü: 4 yaralı
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