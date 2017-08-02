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Aldatıldığını düşünen hamile akademisyen hastanenin penceresinden atladı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 10:52
Aldatıldığını düşünen hamile akademisyen hastanenin penceresinden atladı

’da kocasının kendisini aldattığını ileri süren 6 aylık hamile akademisyen, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayarak girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ve Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olan G.Ç.K. bundan 4 yıl önce E.K. ile evlendi. G.Ç.K. bu evlilikten 6 ay önce hamile kaldı. Genç akademisyen, geçtiğimiz pazar günü Esentepe Mahallesindeki evlerinin yakınında bulunan parka gezmeye çıktığında eşini bir kadınla gördü. Bunun üzerine sinirlenerek eve dönen ve eşinin kendisini aldattığını düşünerek sinir krizleri geçiren genç akademisyen, "Ben beni aldatan adamın çocuğunu doğurmam" diyerek balkona çıkıp aşağı atlayarak etmek istedi. Olay yerine gelen polislerin ve yakınlarının ikna etmesiyle genç kadın evin içine alındı. Ancak genç kadın bir süre sonra evin bu kez başka penceresine çıkarak intihar etmek istedi. Yine polis ve yakınları tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırılıp sakinleştirici verilen genç kadın, sabaha karşı kendine geldiğinde hastanenin 2'nci katındaki pencereden kendini aşağı attı.

BACAKLARI KIRILDI, BEBEĞİN DURUMU İYİ

Hastane görevlilerinin müdahale ettiği genç kadının iki bacağının kırıldığı tespit edilirken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin ifadesini aldığı koca ise eşini aldatmadığını ileri sürerek bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediği öğrenildi.

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Aldatıldığını düşünen hamile akademisyen hastanenin penceresinden atladı
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