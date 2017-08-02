Asfalt eriten sıcağa çamurlu çözüm

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Beytüşşebap'ta asfalt eridi. Bu nedenle başta Şırnak karayolu olmak üzere ilçenin birçok caddesini zift kapladı. Söz konusu durum sürücülere güçlükler yaşatırken, araçlara da zarar verdi. Araçlarının zarar görmemesi için ilginç bir yönteme başvuran sürücüler, araçlarının etrafına bez ve fırçalarla çamur sürdü.

"HER GÜN ARAÇLARIMIZI YIKAMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Toptancılık yapan ve haftanın 6 günü Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin köylerine gidip gelen Cahit Encü, "Yollara çalışma nedeniyle zift dökülmüş. Ancak havaların sıcak olması nedeniyle ziftler eriyor ve araçlarımıza yapışıyor. Her gün araçlarımızı yıkamak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle önlem olarak araçlarımıza çamur sürüyoruz" dedi.

Kuzeniyle birlikte Başaran köyünden ilçe merkezine gideceklerini ancak yolu zift kapladığı için önlem olarak aracına çamur sürdüğünü anlatan Hüseyin Gökçe ise, "Aracımız zarar görmesin diye böyle bir çare bulduk" diye konuştu.