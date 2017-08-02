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lerin sopalı ve sı kamerada

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 16:12
Berberlerin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada

’da çalışma saatleri konusunda aralarında tartışma çıkan iki in bıçaklı ve sopalı kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta işyerleri olan 30 yaşındaki Burhan K. ile 39 yaşındaki Fatih Ç.'nin arasında Berberler Odası'nın belirlediği çalışma saatlerine uyulması konusunda sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, kuaföründeki bıçağı alan Burhan K, meslektaşına saldırarak kolundan ve omzundan yaraladı.

Bursa'da iki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada

Sopalı ve nın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri, yaralanan Fatih Ç.'yi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ARKADAŞINI YARALAYAN BERBER YAKALANDI

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Burhan K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa süreli çalışmanın ardından yakalandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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Berberlerin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada
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