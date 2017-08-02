Çaldığı balığı pantolonun içine sakladı

Tuhaf olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Kavağı'nda bulunan bir balık restoranında meydana geldi. İddiaya göre, Mert Sarıçiçek'e ait işletmeye gelen bir şahıs yemek yedikten sonra hesabı ödedi. Hesabı ödedikten sonra bir şeyler içmek istediğini söyleyen şahıs bu bahane ile garsonları oyaladı. Kapı önünde kısa sürede etrafı kolaçan eden şahıs, saniyeler içerisinde mekanın önünde tezgahta ağırlığı 1 kilodan fazla olan levreği pantolonunun içerisine saklayarak çaldı.

Çaldığı balığı pantolonun içine böyle sakladı

ÇALDIĞI BALIK 1 KİLO 200 GRAM

Olay anını anlatan işletmeci Mert Sarıçiçek hırsızların müşteri kılığında geldiklerini aktararak, "Hesap ödedikten sonra biz de yardımcı olduk. Garsonlara arkadaşlara yardımcı olurken burada gördüğünüz 1 kilo 200 gramlık levreği alıp pantolonundan içeriye koyuyor ve uzaklaşıyor. Olay olurken de ben de oturuyordum. Beyefendi o kadar profesyonel bir şekilde balığı alıyor ki direkt tişörtünü kaldırıp balığı pantolonunun içerisine koyuyor balığı. Civardan arkadaşlar görüyor olayı adamın peşinden koştular ama bulamadılar. Polise falan haber vermedim. Polise haber vermeye gerek duymadım insanlığından utansın. Bunca zamandır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.