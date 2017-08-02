Çift kimlikli şahıs, gerçek kimliğine kavuşmak istiyor

Hanönü ilçesinde ikamet eden Yusuf Demirel, kendisine çıkartılan çift kimlik nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. İzzet ve Melek'in resmi nikahsız evliliklerinden dünyaya gelen Yusuf Demirel, daha 2 yaşındayken anne ve babasının ayrılması nedeniyle zor şartlarda büyüdü. Anne Melek, İzzet'ten ayrılıp başka birisi ile evlenince Nüfus Müdürlüğüne giderek, baba adı İzzet, anne adı Melek olarak 'Yusuf Demirel' adıyla oğluna kimlik çıkardı. Anne Melek, çıkardığı kimlikte Yusuf'un doğumunu 1997 olarak gösterdi.

ANNESİNDEN SONRA BABASI DA KİMLİK ÇIKARDI

Baba İzzet Yıldız ise, yeniden evlenerek oğlu Yusuf'u yanına aldı. Oğlunun 7 yaşında olmasına rağmen kimliğinin olmadığını zanneden baba, Yusuf'a 1998 doğumlu, anne adı 'Yaşar' olarak görülen kendi soy adını taşıyan kimlik çıkartırdı. Genç Yusuf, anne ve babasının ayrı ayrı çıkardığı kimlikler nedeniyle soyadı, doğum tarihi ve anne adı farklı olan iki kimliğe sahip olanın zorluklarını yaşıyor. 20 yaşında olan ve askerlik çağına gelen Yusuf, kimliklerden birini iptal ettirmek için açtığı davayı ise anne ve babasını bir araya getiremediği için sonlandıramıyor.

2 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığı için 12 yaşına kadar babasının yanında kaldığını ifade eden Yusuf, "12 yaşından sonra tek başıma yaşamaya başladım. O günden beri ayaklarım üzerinde duruyorum. İstanbul'da bir pastahanede çalışıyorum. Yaz aylarında izinli günlerimde memleketim olan Hanönü ilçesine gelip, akrabalarımın yanında kalıyorum. Şu anda 'Yusuf Yıldız' kimliğini kullanıyorum. Ben, 'Yusuf Yıldız, baba adı İzzet, ana adı Melek, doğum tarihim 1997' olarak gerçek kimliğime kavuşmak istiyorum. Bu nedenle İstanbul'da mahkemeye başvurdum. Anne ve babamı mahkemeye getiremediğim için iptal ettiremedim. Öz annem Melek, Kastamonu'da babam ise İstanbul'da yaşıyor. Kendileri ile görüşmüyorum. Kimliği iptal ettirmem için onları mahkemeye getirip yeterli şahit bulmam gerekiyor ama bunun için ne zamanım var ne de param var" dedi.

Askerlik çağının geldiğini ifade eden Yusuf, "Ben 2 kere mi askere gideceğim, benim sorunumu kim çözecek, devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. 1997 doğumlu gözüktüğüm kimliğe göre askerlik çağım geldiği için gidip tecil ettirdim. Şimdi de diğeri yaklaşıyor. Ben iki kez mi askere gideceğim? Bunun sonu nereye varacak bilmiyorum?" diye konuştu.