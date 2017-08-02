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Gebze'de zincirleme : 6 ölü!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 21:12 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 21:24
Gebze'de zincirleme kaza: 6 ölü!

'nin Gebze İlçesi'nde, Otoyolu Muallimköy mevkiinde 1 TIR, 1 minibüs ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik sında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik sında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

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Gebze'de zincirleme kaza: 6 ölü!
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