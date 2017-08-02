Yangına damacana ile müdahale etti

Islahiye Pınarbaşı Mahallesi Şehit Osman Gögebakan sokakta 3 katlı bir binanın en üst katında oturan Mehmet Uyar'a ait evde yangın çıktı. Ayşe Uyar ve kızı Zeynep Uyar'ın yemek yediği esnada elektrik yatak odasındaki elektrik kontağından çıkan yangın bir anda evi sardı. Evde bulunan Ayşe Uyar ve kızı, dışarı çıkarak, itfaiyeye haber verdi. Bir süre ekipleri bekleyen Uyar ailesi, kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Suların kesik olması nedeniyle yangını söndürmeyi başaramayan aileye komşuları da evlerindeki damacana suları ile yardıma koştu. Vatandaşlar damacana ile alevlerin üzerine su dökerek, yangını söndürmeye çalıştı.



Gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.





YAŞANILANI ANLATTI



İtfaiye ekiplerinin geç geldiğini söyleyen ev sahipleri, su kesintileri nedeniyle de tepki gösterdi. Yangına müdahale ederken ellerinde hafif yanıklar oluşan ev sahibi Ayşe Uyar, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Biz kahvaltı yapıyorduk çocuklar anne bir şey kokuyor dediler içeri bir girdim her şey yanıyor yatak odasında her şey tutuşmuş yangını söndürmek için çabalarken ellerim yandı. Mobilyayı yeni almıştık. Yandı hepsi kül oldu."



Göz yaşlarına boğulan kızı Zeynep ise itfaiyeyi ve yakınlarını arayarak, yardım isteyen Zeynep Uyar ise, "Eşyaları yeni almıştık" diyerek göz yaşı döktü.



Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin sebebi araştırılıyor.



Dumandan etkilenen ve hafif yanıkların olduğu Ayşe Uyar ve kızı ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet hastanesi'ne götürüldü.