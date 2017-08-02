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İstanbul merkezli 9 ilde kaçakçılık operasyonu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 16:55 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 16:57
İstanbul merkezli 9 ilde kaçakçılık operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde, vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 içki firmasına yönelik operasyonda çok sayıda adreste arama başlatıldı, bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 içki firmasının vergisini ödediği bir resmi bandrol ile birden çok içki şişesinin yurt dışına çıkışını gerçekleştirerek vergi kaçakçılığı yaptığı bilgisi doğrultusunda harekete geçti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, söz konusu firmaların , Tekirdağ, , Balıkesir, , , Denizli ve Nevşehir'deki fabrika ve depolarının da arasında bulunduğu 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul merkezli 9 ilde kaçakçılık operasyonu
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