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Marmaris'te tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Marmaris
'te
tekne
battı: Ölü ve yaralılar var
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2017
11:10
Güncelleme Tarihi: 2.8.2017
11:16
Muğla'nın
Marmaris
ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, ölenlerin olduğu bildirildi.
Tekne
de 11 kişinin bulunduğu, kurtulanların da olduğu öğrenildi.
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