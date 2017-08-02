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'te battı: Ölü ve yaralılar var

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:16
Marmaris'te tekne battı: Ölü ve yaralılar var
Muğla'nın ilçesi, Bozburun Mahallesi açıklarında motoryat battı, ölenlerin olduğu bildirildi. de 11 kişinin bulunduğu, kurtulanların da olduğu öğrenildi.
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Marmaris'te tekne battı: Ölü ve yaralılar var
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