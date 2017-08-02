Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 02 Ağustos 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 842'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 17, 20, 21, 28 ve artı 4 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'er kuruş, 3 bilen 73 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 428 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 181 bin 858 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 271 bin 905 lira 70 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 905 bin 632 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 504 bin 867 lira 94 kuruş aktarıldı.