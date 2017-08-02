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- - 02 Ağustos 2017

AA

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Giriş Tarihi: 2.8.2017 21:59 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 22:00
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 02 Ağustos 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 842'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 17, 20, 21, 28 ve artı 4 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 842'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 17, 20, 21, 28 ve artı 4 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'er kuruş, 3 bilen 73 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 428 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 181 bin 858 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

isabet eden kuponun İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 271 bin 905 lira 70 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 905 bin 632 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 504 bin 867 lira 94 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 02 Ağustos 2017
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