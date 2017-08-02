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Şişli’de sı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 2.8.2017 06:56 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 06:57
Şişli’de trafik kazası: 1 ölü

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, Oğuz Karagöz yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk esildi.

Otomobilin altında kalan ve üzerinde kimlik olmadığı belirlenen kadın, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

mahallinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunan polis, taksi sürücüsü Oğuz Karagöz'ü gözaltına aldı.

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Şişli’de trafik kazası: 1 ölü
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