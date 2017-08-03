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Anneleri alışverişe gitti, çıkan ında 2 çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 3.8.2017 19:24
Anneleri alışverişe gitti, çıkan yangınında 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde çıkan da 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sayağzı Mahallesi'nde ve isimli kadınlar çarşıya alışverişe çıktı. Sevgi Karakan 3 yaşındaki çocuğu ve Güneş Yapal 9 yaşındaki oğlu 'ı, 4 yaşındaki çocuğu 'ı 18 yaşındaki kızı 'a bırakarak evden ayrıldı.

Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangına müdahale edemeyen Ümmühan Yapal evin dışına çıkıp bayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ve ev içerisinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekipleri 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan ve 4 yaşındaki Durdu Yapal'ın cesedini buldular. Yangın sırasında 9 yaşındaki Aykut Yapal'ın ise bakkala gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi. Ölen çocukların aileleri olay yerinde sinir krizleri geçirirken, polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

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Anneleri alışverişe gitti, çıkan yangınında 2 çocuk hayatını kaybetti
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