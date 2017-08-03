Bulgar zehir kuryelerine Silivri'de suçüstü

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucunun yurtdışına sevk edilmeye çalışıldığını belirledi. Silivri'de düzenlenen operasyonda, Bulgaristan uyruklu Diana İ. ve Vasilene D.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.
500 EURO İÇİN YAPMIŞLAR
Operasyonda, kurye kadınlar gözaltına alındı. Uyuşturucu çetesi üyesi 16 kişi 44 kilo eroinle birlikte yakalandı. Diana İ. ve Vasilene D., "Uzun süredir işsizdik, 500 euro karşılığında işi kabul ettik" dedi. Kuryeler tutuklandı. (Akşam)