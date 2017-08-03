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Bulgar kuryelerine 'de suçüstü

Giriş Tarihi: 3.8.2017 07:41
Bulgar zehir kuryelerine Silivri'de suçüstü

'dan getirilen uyuşturucuları İstanbul'dan alarak zulalı otomobille memleketlerine götürmeye çalışan lı kuryeler Diana İ. ve Vasilene D. 'de yakalandı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinden yurda sokulan yüklü miktardaki uyuşturucunun yurtdışına sevk edilmeye çalışıldığını belirledi. 'de düzenlenen operasyonda, uyruklu Diana İ. ve Vasilene D.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

500 EURO İÇİN YAPMIŞLAR

Operasyonda, kurye kadınlar gözaltına alındı. Uyuşturucu çetesi üyesi 16 kişi 44 kilo eroinle birlikte yakalandı. Diana İ. ve Vasilene D., "Uzun süredir işsizdik, 500 euro karşılığında işi kabul ettik" dedi. Kuryeler tutuklandı. (Akşam)

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Bulgar zehir kuryelerine Silivri'de suçüstü
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