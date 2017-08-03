İstanbul için flaş nem uyarısı: Fön çektirmeyin

İstanbul'da nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Sıcak ve bunaltıcı havanın 6 gün boyunca etkisini sürdürmesini bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre bu yazın en nemli günlerini yaşayacağız. Özellikle İstanbul'un kuzeyinde kalan ilçeleri bu nemden çok fazla etkilenecek.

RAHAT UYKU YOK

Meteoroloji uzmanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Nem ne kadar yüksekse biz o kadar terleriz. Geceleri rahat uyuyamayacağız. Daha sinirli, daha stresli olabiliriz. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, yapış yapış olacağız. Ayrıca bu günlerde sivri sinekler de daha çok ortaya çıkacak.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ İSTANBUL UYARISI

FÖN ÇEKTİRMEYİN

Özellikle bayanların sosyal yaşantıları etkilenecek. Fön çektirmesinler. Çünkü saçları hemen inecek. Ayrıca çamaşırları evin içerisinde kurutmaya çalışırsak kurumayacaktır. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, 6 gün böyle devam edecek"