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Son dakika! Meteoroloji'den 3 il için çok

Giriş Tarihi: 3.8.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 12:11
Son dakika! Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı

3 il için kuvvetli gök gürültülü ve yerel dolu yağışı uyarısında bulundu.

: Konya, Afyonkarahisar ve 'da kuvvetli gök gürültülü ve yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji; Konya, Afyonkarahisar ve Isparta'da sağanak ve dolu yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar, Isparta ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğleden sonra ve akşam saatlerinde üç ilin merkezi ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Son dakika! Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı
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