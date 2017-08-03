Son dakika! Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Konya, Afyonkarahisar ve Isparta'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor.



Meteoroloji; Konya, Afyonkarahisar ve Isparta'da sağanak ve dolu yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar, Isparta ve Konya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğleden sonra ve akşam saatlerinde üç ilin merkezi ile batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.