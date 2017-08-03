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Otoyolunda 2 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 3.8.2017 09:04 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 09:10
TEM Otoyolunda kaza 2 ölü 3 yaralı

Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde gece meydana gelen da lüks araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hafız Fındık idaresinde ki 34 PR 5576 plakalı lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ tarafından hasar aldıktan sonra, orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak durdu.

da Zeynep Fındık (15) olay yerinde Muhammed Fındık ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybederken sürücü baba Hafız Fındık, anne Gülseren Fındık, çocuklardan Hamza Fındık hafif yaralanarak 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.



Olay yerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, kazanın nasıl olduğunu araştırırken Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş sebebi yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
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TEM Otoyolunda kaza 2 ölü 3 yaralı
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