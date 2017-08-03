Tüpte kanser aşılı yaşam izi

SABAH, "Küba Aşısı
" diye bilinen ve Türkiye'de 39 hastada test edilen kanser
aşısının analiz çalışmalarının yürütüldüğü Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Laborotavurı'na girdi. Türkiye'ye Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilen ilacın bir dozu hastaya 2 bin 620 dolara (9 bin 250 TL) mal oluyor. Küba'da "faz 3 çalışmaları" süren "racotumomab" etken maddeli ilacın sadece Arjantin'de ruhsatı var. Türkiye'de 39 hastaya bu aşı yapılıyor. Alınan kan örnekleri ise Mega Medipol Hastanesi'nin laboratuvarında çalışılıyor.
YAŞAM SÜRESİ UZATILIYOR
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barkın Berk, yaklaşık 9 aydır aşıyı deneyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastası 39 kişinin kan serum örneklerinin burada araştırıldığını söyleyerek, "İlk bulgulara göre aşının belli bir hasta grubunda yüzde 85 başarılı olduğunu gördük. Yine ilk belirlemelere göre kanserin ilerlemesini yaklaşık bir yıl geciktiriyor. Burada yaptığımız çalışmalar önümüzdeki günlerde uluslararası bilimsel bir dergide yer alacak. Çoğunlukla ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarıyla çalışılıyor. Hastanın standart kanser tedavilerine bu aşamadan önce devam etmesi çok önemli. Sonuçta toplam yaşam süresi uzatılıyor. Zaman çok önemli. Bazı hastalar bir yıl gibi bir zaman kazandı" dedi.
ÖZEL BAĞIMIZ VAR
Biyolog Emre Vatandaşlar ise "Laboratuvarda hasta aşı olmadan önce gelen kan serumu örnekleri ve aşı olduktan 3 ay, 6 ay ve 9 ay sonra alınan kan serumu örnekleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yani hastanın alınan kan örneğinde kanın çöktürülüp, üzerinde hiç hücre olmayan kısmı alınıyor. Canlı hücreler üzerinde tümöre benzeyen hücrelerde nasıl etkili ona bakıyoruz. Hastaları tanımıyoruz. İsimlerini bilmiyoruz. Onları kan tüpünden tanıyoruz. Onlarla aramızda duygulasal bir bağımız var. Hasta sağ kaldığı sürece bu tedavi devam edecek. Kan tüpü geldiğinde hastayı hücresinden tanıyorum. Tüm hücrelerini inceliyorum. Bakıyorum ki aşı kanserli hücreleri yok etmiş seviniyorum. O tüp gelmezse anlıyorum ki hastamızı kaybetmişiz. Bu en hassas takip" diye konuştu.
VERİ OLUŞTURULUYOR
Araştırma görevlisi Sevda Biltekin de "Aşının her aşamasında kanserli hücreyi öldürme oranına bakıyoruz. Aşıyla ilgili Türkiye verisi oluşturuyoruz. Hücre ayırma cihazında tespitlerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.
39 HASTA AŞI OLDU
Anadolu
Sağlık Merkezi'nden Prof. Dr. Necdet Üskent 19 hasta, Amerikan Hastanesi'nden Prof. Dr. Nil Molinas Mandel 10 hasta, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Rüçhan Uslu 4 hasta, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Prof. Dr. Aziz Yazar ve Dr. Mehmet Teomete 2'şer hasta, Prof. Dr. Canfeza Sezgin özel kliniğinde 2 hasta olmak üzere 39 kişi kanser aşısını oldu.