Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto aksesuar dükkanında yaşanan aile boyu hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Farları değiştirme bahanesi ile iş yerine gelen çocuklu aileden erkek olan çalışanları oyalarken, kadın da oto aksesuar malzemelerini çalarak arabanın içinde duran çocuğa verdi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aile boyu hırsızlık güvenlik kamerasında

KAŞLA GÖZ ARASINDA MALZEMELERİ ARACA KOYDU

Görüntülerde zanlıların bir araçla iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Zanlılardan erkek olan şahıs aracın farlarını değiştirmek istediğini söylüyor. Bu sırada aksesuar malzemelerine de bakmayı ihmal etmiyor. Malzemeleri inceleyen şahıs arabadaki kadını yanına çağırarak çalacağı aksesuarları gösteriyor. Daha sonra çalışanları oyalamak için yanlarına gidiyor. Şahıs çalışanları far değiştirme bahanesi ile oyalarken kadın iki defa aksesuar malzemesi çalarak arabaya koyuyor.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri çalışanı Alperen Yaman, "İş yerine geldiler far taktırmak istediler. O sırada bizi oyaladılar. Adam bizi oyalarken kadın içeriye girdi. Yaklaşık 500 lira değerinde malzemeyi çalarak arabaya koydu. Arabanın içinde de çocuk vardı. O da çalınan malzemeleri sakladı. Öyle bir olay yaşadık" diye konuştu.