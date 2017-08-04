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'ı dolandıran şüpheli yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 11:49
Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli yakalandı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesi'nde, telefonda kendisini 'başkomiser' olarak tanıttığı Münevver K.'nin 160 bin TL'sini alarak dolandıran 27 yaşındaki Mehmet K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Mehmet K.'nin, 2013 yılında iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. 'ı aynı yöntemle dolandıran kişi olduğu belirlendi.

Kozlu'da oturan Münevver K.'yi ev telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi, polis olduğunu söyleyerek FETÖ'cülerin banka hesabındaki paraları almaya çalıştıklarını, bu şahıslara karşı operasyon başlattıklarını, operasyon gereği parayı çekip kendilerine vermeleri gerektiğini söyledi. Buna inanan Münevver K., banka hesabından çektiği 160 bin TL'yi, evine gelen kişiye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Münevver K., durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve Münevver K.'nın verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi ve Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde olduğunu saptadı. Şanlıurfa Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda Mehmet K., yakalandı.

CANAN KARATAY'I DA DOLANDIRMIŞTI

Mehmet K.'nin, İstanbul'da iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. 'ı aynı yöntemle 50 bin dolar ve 10 bin lirasını alarak dolandıran 2 şüpheliden birisi olduğu ortaya çıktı. O zaman tutuklanan ve bir süre sonra tahliye olan Mehmet K., dün sevk edildiği Akçakale Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli yakalandı
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