Evlilik yıl dönümünde, eşinin gözü önünde dayak yedi

Konya'da yaşayan web tasarımcısı Enes Coşkun, evlilik yıl dönümünde eşi Tuba Coşkun'a sürpriz yapmak için Antalya
'nın Kemer ilçesi'ndeki 4 yıldızlı otel
e internet sitesi üzerinden 1800 liraya 5 gece 6 günlük tatil rezervasyonu yaptırdı. 29 Temmuz'da geldiği otelde yangın çıktığı için bir süre bu otelin lobisinde bekletilen Coşkun çifti, daha sonra başka bir otele bir geceliğine yönlendirildi. Sabah tekrar internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptıkları otele gelen çifte otel yönetimi, 3 Ağustos günü tatil sürelerinin bittiğini belirterek otelden ayrılmalarını istedi. Çift, geldikleri ilk gün neredeyse yarım gün resepsiyonda bekletildikleri ve geceyi başka bir otelde geçirdikleri için otel yönetiminden bir gün daha otelde kalmak istediklerini ya da verdikleri paranın 500 lirasının iade edilmesini istedi. Otel müdürünün bu isteklerini kabul etmediğini kaydeden Enes Coşkun, bir süre tartıştıktan sonra otelden ayrılmaya karar verdiklerini söyledi. Eşyalarını odadan aldıktan sonra odanın kapısı açan kartı teslim etmeye gittiğinde görevliye "Müdür bu kartı g..'ne soksun' dediği anda yumruk yediğini anlatan Coşkun, "Ben de karşılık verdim. Ama iki kişi daha gelerek beni yumruklayıp yere düşürdü. Bir süre daha bana vurduktan sonra müşteriler gelip beni ellerinden aldı. Kavga
yı ayırmak isteyen eşimi de iteklediler" dedi. Kemer'de jandarmaya şikayette bulunan Coşkun, hastaneden de darp raporu aldığını kaydetti.
OTEL DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Enes Coşkun'un tartıştığı otelin ön büro müdürü Coşkun Büyüksarı ise misafirlerinin uygun bir dille kendileriyle konuşmadığını söyledi. Büyüksarı, "Misafirimiz tatilinin bittiği gün odayı teslim etmek istemedi. Bize sormadan tatil süresini uzatmış. Resepsiyona gelerek bana hakaret etti. Daha sonra oda kartını teslim ederken küfür ve kavga etmiş. Biz de kendisini şikayet ettik. Ayrıca acenta vasıtasıyla geldiği için süre uzatımını acentasından istemesi gerekliydi. Uygun bir dille tatilinin uzatılmasını isteseydi kendisine yardımcı olurduk" diye konuştu.