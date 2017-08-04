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İki sır ölüm

EMİR SOMER
EMİR SOMER MUSTAFA KAYA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.8.2017
İki sır ölüm

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Çilingiroğlu’nun kızı 19. kattan düşüp hayatını kaybederken, üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu. Polis iki ölümle ilgili inceleme başlattı

Eski Sanayi ve 'nun Washington'da doğan kızı (51) 'te otel olarak da kullanılan bir iş merkezinin 19'uncu katından aşağı düşerek yaşamını yitirdi. öğrencisi 24 yaşındaki da evinde ölü bulundu. Salihoğlu'nun kendini astığı ileri sürüldü. Peş peşe yaşanan ve polisler tarafından intihar olarak değerlendirilen iki sır ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

'DEPRESİF HALİ VARDI'
1971'deki Nihat Erim hükümetinde görev alan Türkiye'nin ilk Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun 1966'da Washington'da doğan kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu, 1 Ağustos'ta saat 17.00'de Etiler'deki Le Meridien Otel'e giriş yaptı. 19'uncu kattaki odaya yerleşen ve kendisinden bir süre haber alınamayan Çilingiroğlu'nun cansız bedenini gören Kuveytli bir turistin otel yönetimine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi çağırıldı. Sağlık ekibi, 19'uncu kattan sert zemine düşen Çilingiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polise ifade veren anne Mediha Çilingiroğlu, "Son zamanlarda depresif bir hali vardı. 31 Temmuz'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. Diğer kızımdan olan lösemi hastası bir torunum var. Bu torunumla ilgileniyordu ve torunumun hastalığından olumsuz etkileniyordu" dedi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Çilingiroğlu'nun Ankara'da defnedilmesi bekleniyor. Çilingiroğlu'nun birisi tarafından mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

'CANINA KIYDI' İDDİASI
İstanbul'daki diğer ise Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşandı. Koç Üniversitesi'nde okuyan Melis Salihoğlu (24) evinde ölü bulundu. İddialara göre genç kızın babası, haber alamadığı ve cep telefonundan da ulaşamadığı kızının okula yakın noktadaki evine gitti. Baba, evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Ailesi, yakın çevresi ve arkadaşları tarafından çok sevilen Melis'in evinde kendini asarak hayatına son verdiği ileri sürüldü. Melis Salihoğlu'nun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Melis'in ardından bir arkadaşı sosyal medyada, "Pırıl pırıl bir güneş yüzümüze vuruyordu. Ayaklarımızın altında yemyeşil çimenler, en iyi dostun Jack ve kız kardeşin Eyşan ile o küçük plastik topun peşinde koşarken keyfimiz yerindeydi. Ne gerek vardı ki şimdi ölüme" mesajını paylaştı.
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İki sır ölüm
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