Sahafı sevindiren hırsızlık

Olay, geçen çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'ndaki Fethiye Sahaf Kitabevi'nde meydana geldi. Bisikletiyle kitabevinin önüne gelen kimliği belirsiz bir genç, karanlıktan yararlanarak işyerine girdi. Önce işyerinin önünde üzeri bezle örtülmüş kitapları karıştıran genç, daha sonra kapıyı zorlayarak hediye eşya reyonları, güncel kitaplar ve bilgisayarın bulunduğu iç kısma girdi. Kıymetli eşyaların hiçbirine dokunamayan hırsız, eline aldığı 10 kitapla kitabevinden dışarı çıktı. Kitapları bisikletinin sepetine dolduran hırsız, ardından uzaklaştı. Hırsızlık anı ve kitapları yerleştirmeye çalışırken elindeki bisikleti düşürdüğü anlar, kitabevinin güvenlik kamerasına yansıdı.





"İLK KEZ KİTAP ÇALAN BİRİNİ GÖRÜYORUM"



Fethiye'de 13 yıldır kitabevi işlettiğini belirten Cumhur Durmaz, ilk kez kitap çalan birini gördüğünü, okuma oranının düşük olduğu ülkede, işyerinden kitap çalındığını görünce sevindiğini söyledi. Olayın tekrarlanmaması için hırsızdan şikayetçi olduklarını, ancak gelip özür dilemesi durumunda şikayetinden vazgeçebileceğini aktaran Durmaz, okumak isteyen ve parası olmayan herkese kitap hediye etmeye de hazır olduğunu kaydetti.



"DÜKKANDA KIYMETLİ OBJELER DE VARDI"



Kendisini üzen tek şeyin sabah dükkanını dağınık bulmak olduğunu sözlerine ekleyen Durmaz, "Yaz olması nedeniyle işyerimizi geç kapatıp evimize gittik. Sabah işe gelen arkadaşlar dükkanın içinde ve dışındaki kitapların karıştırıldığını ve eksildiğini görüyorlar. Güvenlik kamerasını incelediğimizde, sabah karşı bir kişinin bisiklet ile gelip, farklı kategorilerden karışık kitaplar aldığını gördük. 5-10 dakika içeride kalıyor ve 10 tane kitap alıp ayrılıyor. Ben buna 'hırsızlık' diyemiyorum. Her ne kadar, giden kitaplarım olmuş olsa da, okuma yazma oranın çok düşük olduğu bir ülkede, birinin sabah karşı gelip dükkanınızdan kitap alıp gitmesi, buna sevinir misiniz, üzülür müsünüz karışık bir duygu. Sabaha karşı kitap çalınıyorsa buna sevinmek lazım. Dükkanda kıymetli objelerde vardı. Sadece kitap çalınmış" diye konuştu.