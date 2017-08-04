Yıldız Hamidiye Camisi bugün ibadete açılıyor

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi
, restorasyon çalışmalarının ardından bugün cuma namazıyla ibadete açılacak. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, 2013 haziran ayında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve caminin açılışa hazır hale getirildiğini söyledi. Sarı şu bilgileri verdi: "Restorasyon çalışmaları 2 kapsamda yürütüldü. Birinci kısım caminin, ana binanın onarılmasıydı. İkinci kısım da çevre düzenlemesiydi. Birinci kısımda yaklaşık 16 milyon lira, çevre düzenlemesi için de 11 milyon lira civarında bir harcama yapıldı. Öncelikle ahşap kubbenin kurşunları açıldı, onlar yenilendikten sonra dış duvarlar, dış etkenlerden oluşan kirler, paslardan arındırıldı. Sağlamlaştırmayla ilgili drenajlar yapıldı. Caminin içine geldiğimizde görüldüğü üzere çok zengin süslemeler var. Yıldız motifleri olan bir eser bu. Kalem işleri açısından da çok zengin. Burada karma bir üslup var. Selçuklu izleri de görülmekte, Osmanlı ve 1885'lerde yapıldığını düşünecek olursak barok üslup da etken olmaya başlamış mimaride."
ABDÜLHAMİT'İN EMEĞİ VAR
"Caminin orta mekanında bulunan avize Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından camiye hediye edildiğini biliyoruz. Kısmi arızaları vardı, yenilenerek temizlendi ve yerine asıldı. Gerçekten çok değerli ve önemli bir parça. Caminin her iki tarafında simetrik halde bulunan, selamlık dediğimiz ahşap kafesler var. Bunların bizzat camiyi yaptıran ulu hakanımız Abdülhamit Han tarafından yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bunları bizzat kendi elleriyle yaptığı ve buraya monte edildiği şeklinde bilgimiz var. Halen orijinal haliyle onlar burada durmaktalar." Sarı, caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da katılımının beklendiğini söyledi.