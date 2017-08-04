‘Yine sinemacı olurdum’

Bugüne
kadar 66 filmin yönetmenliğini, 200'den fazla filmin de yapımcılığını üstlenen ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu
, "Yine dünyaya gelsem sinemacı olurdum" ifadesini kullandı. Safranbolu'da 1936'da dünyaya gelen, liseden sonra sinemaya merak salan ve ilk yönetmenlik deneyimini 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yapan yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, çok izlenen dizilerin yapımcılığını üstlenmeye devam ediyor. İnanoğlu, sağlıklı olduğu müddetçe aynı işi yapmaya devam edeceğini belirterek, "Dünyaya yeniden gelsem sinemacı olurum. Çünkü bu mesleğin cefası olduğu kadar çok büyük onuru da var. Ülkemize gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanlarının, başbakanların ve bakanların sevgisine mazhar olmuş bir insanım ben. Başka ne diyebilirim, ne isteyebilirim ki hayattan?" diye konuştu. Bu güne kadar 5 büyük ameliyat geçiren İnanoğlu, "Görüp de 'Keşke bu filmi veya diziyi ben yapsaydım' dediğim hiç olmadı" dedi.