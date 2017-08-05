Emniyet’ten EDS açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bazı basın yayın organlarında '31 Temmuz 2017 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünce, trafik ihlallerini anında tespit eden Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile ilgili 4 yeni standardın yayınlaması ile EDS hız ölçüm cihazlarının araç hızlarını doğru ölçüp ölçmediğinin yeterince denetlenmediği ortaya çıktı' şeklinde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, bugüne kadar kurulu bulunan EDS'lerin doğru çalışıp çalışmadığına ilişkin işlemlerin EDS'lerin kurulum şartlarının belirlendiği Usul Esaslar ile Eki Teknik Gereklilikler Dokümanında ayrıntılı şekilde açıklandığı hatırlatılarak, "Buna göre, EDS'ler doğrulama belgelendirmeleri ile yılda en az bir kez denetlenmektedir. Bu doğrulama belgelerine dair işlemler TÜBİTAK, TSE, üniversiteler ve ilgili akredite kurum/kuruluşlarca yapılmaktadır. Doğrulaması yapılmayan EDS'ler kesinlikle çalıştırılmamaktadır. 31 Temmuz 2017 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen Trafik İhlallerini Anında Tespit Eden Elektronik Denetleme Sistemlerine (EDS) ait 4 yeni standart ise kurulumu yapılacak EDS'ler için sadece kurulum şartlarındaki yeterlilikleri belirlemekte olup uygulama sürecinde hız ölçüm sistemlerinin muayenesine ve doğrulanmasına dair bir işlem değildir. Bununla birlikte, EDS'lerin doğru ölçüm yapıp yapmadığına dair bugüne kadar yılda bir kez yapılan doğrulama ve kontrol işlemleri 01 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğine göre yetkili kurum olarak belirlenen TSE tarafından gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı.

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