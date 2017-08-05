Osmaneli'nin tescilli tarihi konakları restore ediliyor

Tarihi MÖ 5000'li yıllara dayanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tescilli tarihi konaklar turizme kazandırılıyor.

Osmaneli'nin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konak bulunuyor.

İLÇEYE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Yörenin, iklim ve kültürel yapısıyla uyumlu, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları, zamana direniyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Şahin, ilçelerine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Suların geçtiği bir yer, üç nehir burada Sakarya ile birleşiyor. Diğer taraftan da bir lojistik merkezi, İpek Yolu da dahil birçok yolun buradan geçtiğini görüyoruz. Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bu medeniyetlerden kalma cami, köprü, ev gibi bir yığın tarihi esere sahibiz." diye konuştu.