Türkiye'nin en can alıcı denizi yok oluyor

Helikopterle çekilen fotoğraflar, FethiyeKörfezi'ndeki derelerin neden olduğu çamur tepelerini gözler önüne serdi. Bilimsel araştırmalar, 2 milyon metreküpten fazla çamur bulunan körfez tabanının her yıl 8 santimetre dolduğunu ortaya koyarken; kirlilik, deniz trafiğini de olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin cennet köşelerinden Fethiye Körfezi, açık denize kapalı dikdörtgen yapısı nedeniyle derelerin taşıdığı çamurdan olumsuz etkileniyor. Körfez, her geçen yıl çamurla dolarken denizde oluşan kirlilik artık gözle görülebiliyor. Helikopterle havadan çekilen fotoğraflar, deniz içinde oluşan çamur tepelerini gözler önüne serdi. Körfezdeki teknelerin çamura saplanmamak için belli rotalarda zikzaklar çizerek ilerleyebildiği belirtildi.