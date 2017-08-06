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'da patladı: 1 ölü, 1 yaralı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.8.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 18:52
Adana'da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 1 yaralı!

'da bir ne kaynak yapıldığı sırada meydana gelen da Suriyeli kaynak işçisi Ahmet Elşeyhelsana öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

Olay, Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Bir kamyon kasasının üzerinde bulunan ne Ahmet Elşeyhelsana'nın kaynak yaptığı sırada meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Elşeyhelsana yaklaşık 50 metre uzağa savruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Suriyeli işçinin öldüğünü belirledi. Bir Suriyeli işçi de ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Elşeyhelsana'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana'da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 1 yaralı!
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